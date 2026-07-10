Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Личен рекорд за Божидар Саръбоюков на Диамантената лига Българският атлет се приземи на 8.36 метра в Монако

Божидар Саръбоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито и четвърто място на турнира по лека атлетика на Диамантената лига в Монако.

Българският атлет постигна 8.36 метра в най-добрия си втори опит, което е рекорд за него в надпревара на открито. Той се движеше на трета позиция до петия опит, в който беше изместен и не получи възможност да направи шести.

Състезанието спечели олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция), който оглави световната ранглиста с нов рекорд на турнира от 8.61 метра. Втори е Уейн Пинок (Ямайка) с 8.39 метра, а трети завърши Хорхе Оделин (Куба) с 8.38 метра.

Следващото състезание, на което Саръбоюков ще участва, е Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.

“Изтощен съм, беше доста трудно състезание с много големи резултати. Не съм разочарован от резултата си, но не е това скокът, който аз искам и който аз мога да направя. Когато не направиш опита, който искаш, и скокът, който ти доставя удоволствие, не се забавляваш.

Изтощих се, може би се дължи на това, че нямаше тази свобода на скоковете, а много се стягах в опита си да направя по-големи скокове. Това по-скоро ме изтощи.

Като се прибера, започвам да тренирам за Държавното първенство, а след това насочваме всичко към Европейското в Бирмингам”, каза Саръбоюков веднага след състезанието.