Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Триумф за Саръбоюков и в Инсбрук, изравни рекорд (ВИДЕО) Атлет №1 на България продължава да показва страхотна форма

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков триумфира в скока на дължина на турнира Golden Roof Challenge 2026 в Инсбрук (Австрия).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели с 8.18 м, което е изравнен рекорд в 22-годишната история на надпреварата.

Бронзовият медалист от световното първенство в зала Саръбоюков обаче започна състезанието с три фала. При четвъртото си излизане в сектора той записа 8.05, в петото направи 8.18 м, а в последния си опит постигна 8.12.

Саръбоюков лети

Програмата на състезанието в Инсбрук включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени, които се състезават на специална конструкция, построена на площада в града.

"Чувствам се страхотно. Искам да благодаря на страхотната публика на турнира в Инсбрук. Надявам се догодина пак да скачам тук.", заяви българинът.

Втори със 7.70 м е Лука Херден (Германия), а трети със 7.67 е Шенолт Лионел Кутзи (Намибия).

Преди да спечели в Инсбрук, Саръбоюков победи на Диамантената лига в Рим. Идната седмица той ще участва на Балканиадата във Волос (20-21 юни).