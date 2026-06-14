Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мастърклас на Цолов в Барселона! Отлична скорост и зряла стратегия Снимка: Lap.bg

Никола Цолов е на върха! Българския лъв отново показа, че не просто кара бързо, а мисли състезанието като шах на висока скорост.

В Барселона българинът превърна хаотичното Гран при на Каталуния във второ място на финала, след състезание, което се разви като класически пример за „не се съди по първите обиколки“.

Състезателят на Кампос Рейсинг демонстрира отлична скорост и зряла стратегия, за да си проправи път към подиума след трудното начало на надпреварата. Българския лъв стартира с по-твърдата смес гуми, което в първата част на състезанието го постави в неизгодна позиция спрямо част от преките му конкуренти.

С напредването на дистанцията обаче стратегията на испанския тим започна да дава резултат. След задължителните спирания в бокса българинът се върна на трасето с пресни меки гуми и бързо започна да наваксва позиции.

Снимка: Lap.bg

В заключителните обиколки Цолов реализира серия от успешни изпреварвания, с които се изкачи до втората позиция. Той остави зад себе си няколко от основните претенденти за челните места и завърши непосредствено зад победителя Рафаел Камара.

Спечелените точки се оказаха достатъчни, за да изведат българския пилот на върха в генералното класиране на шампионата. Така Цолов затвърди отличната си форма през сезона и направи нова важна крачка в битката за титлата.