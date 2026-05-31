От София към Монако: Никола Цолов запали феновете (ВИДЕО)

Българската звезда във Формула 2 Никола Цолов участва в картинг зрелище в центъра на София.

Почетна обиколка беше направена, а победителят от състезанието ще кара болид от Формула 4 под наставленията на самия Цолов.

Българския лъв зарадва феновете в София, след като взе участие във финала на Red Bull Kart Fight.

"Това състезание дава много добра възможност за този, който го спечели, да кара Формула 4 на писта заедно с мен. Щастлив съм, че е за добра кауза. Такава писта, по-улична, се шегувахме, че е добра подготовка за мен за състезанието в Монако", заяви Цолов.

Следващият старт на българския пилот е в Монако - от 4 до 7 юни.