Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов триумфира в Монако! Трета победа за Българския лъв във Формула 2 Снимка: F2.com

Страхотен Никола Цолов триумфира в един от най-трудните стартове във Формула 2 - този в Монако!

Българския лъв постигна втори успех за сезона след като в самото начало на кампанията стана първи в същинското състезание в Мелбърн. Той има и един успех в спринта от Маями!

Това ще донесе нови 26 точки за пилота на "Кампос Рейсинг" в класирането при пилотите и той ще излезе на втора позиция.

По улиците на Монте Карло

На едно от любимите си трасета Цолов стартира от втора позиция и със стабилно представяне успя да я запази до края. В предпоследната обиколка лидерът Куш Майни влезе в бокса, като това отвори пътя за единствения българин във Формула 2 и му осигури победата.

По време на обиколките Цолов си съперничи най-вече с Рафа Камара. В 35-ия тур двамата бяха опасно близо един до друг. Българинът опита да изпревари, а гумите предадоха Камара, който излезе извън пистата.

Снимка: Lap.bg

Така пътят му беше открит, а влизането в бокса на Майни, който не бе посещавал механиците си, бе добре дошло.

Победите

За Цолов това е дебютен сезон във Формула 2, след като през миналата година направи истински фурор във Формула 3 и завърши втори при пилотите. Всъщност българинът направи няколко карания за "Кампос Рейсинг" и през миналия сезон, като стана трети в спринта в Абу Даби.

Той стартира новата кампания с победа в Мелбърн, а след това бе пръв в спринта в Маями.

Снимка: Lap.bg

През миналия уикенд Цолов не успя да се представи на ниво, като бе 14-и в спринта в Монреал и 12-и в същинския старт заради наказание.

Представянето му в Монако обаче праща в миналото тези колебания.

Така Цолов вече има 62 точки и е втори в класирането при пилотите за сезона. Той изостава само от Габриеле Мини, който има 63 точки и днес, 7 юни, завърши 11-и.

Следващият старт за сезона във Формула 2 ще е в Барселона на 13 и 14 юни.

За Цолов това всъщност е победа номер 3 по улиците на Монте Карло, тъй като има две първи места, но във Формула 3 - в спринта от 2024 и в същинската надпревара през 2025 г.