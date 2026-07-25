Наказаха Никола Цолов след сблъсъка на Хунгароринг (ВИДЕО)

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Вижте колко места назад ще стартира в Унгария
Наказаха Никола Цолов след спринта в Унгария. Лидерът във Формула 2 трябваше да стартира седми в основното състезание, но е преместен с 5 места назад заради сблъсъка, след който отпадна в днешната надпревара.
На писта Хунгароринг българският пилот атакува Себастиан Монтоя (Колумбия) при спирането на първия завой. Двамата се удариха и приключиха участието си.
Цолов зае вътрешната траектория, преди двамата да се сблъскат и болидът на Кампос Рейсинг да завърши с прекършено предно окачване.
Стюардите са разгледали инцидента, а Никола е бил повикан да дава обяснения.
В крайна сметка той ще започне Гран При на Унгария от 12-ото място.
Битката за титлата във Формула 2 се завърза, след като преследвачът на Никола в генералното класиране - Габриеле Мини, победи в спринта.
Италианецът добави 11 точки към актива си, което го оставя с 16 зад Цолов. Рафаел Камара пък се нареди на четвърта позиция и взе 5 точки, за да се доближи на 31 от родния талант.
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