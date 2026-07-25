Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Наказаха Никола Цолов след сблъсъка на Хунгароринг (ВИДЕО) Вижте колко места назад ще стартира в Унгария

Наказаха Никола Цолов след спринта в Унгария. Лидерът във Формула 2 трябваше да стартира седми в основното състезание, но е преместен с 5 места назад заради сблъсъка, след който отпадна в днешната надпревара.

На писта Хунгароринг българският пилот атакува Себастиан Монтоя (Колумбия) при спирането на първия завой. Двамата се удариха и приключиха участието си.

Цолов зае вътрешната траектория, преди двамата да се сблъскат и болидът на Кампос Рейсинг да завърши с прекършено предно окачване.

Стюардите са разгледали инцидента, а Никола е бил повикан да дава обяснения.

Задачата се усложни

В крайна сметка той ще започне Гран При на Унгария от 12-ото място.

Битката за титлата във Формула 2 се завърза, след като преследвачът на Никола в генералното класиране - Габриеле Мини, победи в спринта.

Италианецът добави 11 точки към актива си, което го оставя с 16 зад Цолов. Рафаел Камара пък се нареди на четвърта позиция и взе 5 точки, за да се доближи на 31 от родния талант.