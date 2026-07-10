Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шефът на "Кампос": Никола Цолов заслужава да е във Формула 1 Окуражителни думи след отличния уикенд във Великобритания Снимка: Lap.bg

Лидерът при пилотите във Формула 2 и единствен българин в този спорт - Никола Цолов, заслужава да бъде част от елита на моторните спортове и да кара във Формула 1!

Това заяви президентът на неговия тим "Кампос Рейсинг" Адриан Кампос-младши.

Признанието идва след отличния уикенд, в който българският пилот спечели и спринта, и същинската надпревара на Гран при на Великобритания на емблематичната писта "Силвърстоун".

Заслужава

"Той е този, който прави разликата. Ние си вършим работата както трябва. Даваме му добър автомобил, но той е този, който прави разликата.

Прави всичко да изглежда толкова лесно и това изненадва всички. И честно казано, наистина се надявам да получи шанс във Формула 1. Той наистина го заслужава", призна Кампос.

Снимка: Lap.bg

След двете победи Цолов оглави еднолично класирането при пилотите, като в момента води със 17 точки пред големия си конкурент Габриеле Мини.

Невероятно

"За да бъда частен, ме остави без думи с двойната победа. Никога не съм вярвал, че това ще се случи тук.

В миналото това стана и с Исак Аджар, но в последните години сме имали много проблеми. Борим се за победа на всяко състезание. На това се надяваме. Явно е, че не можем да печелим винаги. Но сме силни и искаме да бъдем проблем за всички останали", каза още Кампос.

Снимка: Lap.bg

Информациите, че Цолов ще бъде част от Формула 1 през следващия сезон, се появи още преди двете победи във Великобритания. Тогава от тима му коментираха, че това са само слухове.

Следващият старт на българина във Формула 2 е на 18-19 юли в Белгия.