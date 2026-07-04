Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов триумфира в спринта във Великобритания! Българинът изпревари Габриеле Мини във финалните метри Снимка: Lap.bg

Изключително оспорваната надпревара от Формула 2 на емблематичната писта "Силвърстоун" във Великобритания завърши с още една победа на Никола Цолов!

Българинът триумфира в спринта на Гран при на Великобритания, при това изпреварвайки своя голям конкурент в класирането при пилотите Габриеле Мини.

Цолов стартира от шеста позиция, а в последните метри изпревари Мини за нова победа в шампионата!

Това е втори път за сезона, в който единственият българин във Формула 2 печели спринт. Той има такава победа в Маями.

В същинска надпревара пък е бил първи в Австрия, Монако и Мелбърн.

Оспорвано

Цолов стартира от шеста позиция, но още при тръгването изпревари Интрапувашак, Дюрксен и Мията.

Снимка: Lap.bg

В осмата обиколка той вече беше втори. Това се случи след успешна атака на правата, при която задмина Виягомес.

Така надпреварата продължи между Мини и Цолов в челото.

Българинът опита няколко изпреварвания, но Мини успяваше да парира атаките му. Така се стигна до самия край на надпреварата. Тогава Мини бе безпомощен пред тактиката на Цолов и трябваше да го пусне пред себе си, за да може българинът пръв да види карирания флаг.

Снимка: Lap.bg

Класиране

В момента и Цолов, и Мини имат по 116 точки за първото място в класацията при пилотите.

Спорът утре, 5 юли, в същинската надпревара отново ще е тежък. Болидите трябва да потеглят в 13:15 ч., а Цолов ще стартира пети.

След този уикенд предстои седмица почивка, а следващото състезание е на друга емблематична писта - "Спа" в Белгия в периода 17-19 юли.

Снимка: Lap.bg

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