Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов спечели и в Австрия! След невероятна битка Снимка: Lap.bg

Никола Цолов спечели Гран при на Австрия във Формула 2! Невероятният сезон на Българския лъв, който се състезава за Кампос Рейсинг, продължава и остава втори в генералното класиране.

След днешния успех родният талант събра 106 точки и съкрати изоставането си от лидера в генералното класиране Мини на само две точки.

LAP 9 / 40



The race leader is in, but it's a slower stop. Will that cost Nikola Tsolov? #F2 #AustrianGP pic.twitter.com/oNUjG9MdTP — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

Въпреки повреда в предното крило още в началото на надпреварата, Българския лъв демонстрира отлична скорост и контрол, за да стигне до първото място на финала.

Това е четвъртият успех за Цолов през сезона. Преди това той триумфира в основните състезания в Австралия и Монако, както и в спринта в Маями. След него на подиума се наредиха Габриеле Мини и Оливър Гьоте, а челната петица допълниха Рафаел Камара и Леонардо Форнароли.

Още на старта българинът направи силно потегляне и бързо се изкачи до втора позиция. Малко по-късно той атакува съотборника си Ноел Леон и пое водачеството. Зад него се наредиха Мини и Алекс Дън.

Снимка: Lap.bg

Ключов момент настъпи в 13-ата обиколка, когато Алекс Дън изпревари Цолов. При маневрата част от предното крило на българина се откърти, но въпреки повредата той успя да поддържа високо темпо и да остане в битката за челните позиции.

След серия напрегнати обиколки Цолов си върна позицията срещу Дън в 25-ата обиколка, възползвайки се от грешка на ирландеца при излизането от последния завой.

LIGHTS OUT FOR THE FEATURE



Noel Leon gets a great start from pole while Nikola Tsolov and Gabriele Mini get the jump on Alex Dunne to move into P2 and P3, respectively



On the run into Turn 3, Tsolov makes a dive up the inside of his Campos team mate to take the… pic.twitter.com/tnQIguyNfD — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

По-късно виртуалната кола за сигурност, предизвикана от спрелия на трасето Мари Боя, се оказа решаваща за развитието на състезанието. Няколко пилоти от челото използваха момента за посещение в бокса, което позволи на Цолов да напредне значително в класирането.

Снимка: Lap.bg

След приключването на всички задължителни спирания българинът излезе начело с аванс от около две секунди пред Мини. Зад тях се движеха Дън, Камара и Дюрксен.

В заключителните обиколки съперниците зад лидера водеха ожесточени битки за местата на подиума, докато Цолов контролираше уверено темпото отпред. До финала той не допусна изненади и заслужено пресече пръв карирания флаг, записвайки четвъртата си победа за сезона и затвърждавайки претенциите си за титлата във Формула 2.