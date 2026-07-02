Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов в болид от Формула 1! Вижте кога предстои събитието! Обяви го изпълнителният директор на "Рейсинг Булс" Снимка: Lap.bg

Никола Цолов ще подкара болид от Формула 1 съвсем скоро!

Това стана ясно от изказване на изпълнителния директор на "Рейсинг Булс" Петер Байер.

Засега е ясно, че не става дума за сигурно място на българинът, който е втори във временното класиране при пилотите във Формула 2, в по-престижната надпревара, а за тестове.

Още през есента

"Никола трябва да участва в TPC тест, за да натрупа километрите, нужни за участие в свободна тренировка във Формула 1. Той има нужда от още километри, като планираме това да се случи през есента.", обясни Байер пред германското списание Auto motor und sport.

Програмата TPC се използва от отборите във Формула 1 за подготовка на новите пилоти, които ще започнат през следващия сезон сред най-мощните болиди.

Снимка: Lap.bg

Само преди няколко седмици самият Байер отрече сигурното място на Цолов в по-престижния шампионат, като нарече "спекулации" информациите, че Българския лъв ще смени Лиам Лоусън в "Рейсинг Булс" през 2027 г.

Близо до титлата

В момента Никола Цолов е на второ място в класирането при пилотите от Формула 2.

Той има 106 точки, а лидерът Габриеле Мини е със 108.

В последния уикенд Цолов спечели Гран при на Австрия, като това бе трета негова победа в същинско състезание за сезона. Той триумфира още в Монако и Мелбърн, а в Маями бе най-бърз в спринта.

За Цолов това е дебютен цялостен сезон във Формула 2.

Следващият старт е на емблематичната писта "Силвърстоун" във Великобритания от 3 до 5 юли.