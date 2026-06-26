Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов скандал в гимнастиката: Румъния отказа руските знаме и химн Отборът на Русия напусна Световната Чалъндж купа в знак на протест

Голям скандал в художествената гимнастика. Организаторите на Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока (Румъния) отказаха да се съобразят с решението на световната федерация и да допуснат руските знаме и химн.

Това пък доведе до отказ на руския отбор да участва в надпреварата. Федерацията на Русия се аргументира със "сериозни нарушения на правилата" от страна на домакините.

Още на 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок заяви, че няма да позволи руските гимнастички да се състезават с националните си символи. Ден по-късно организаторите замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални едноцветни знамена.

Именно това стана причина руският тим да се оттегли от турнира, който започва днес и ще продължи до 28 юни.

Според информация на ТАСС от руската федерация определят действията на домакините като нарушение на действащите правила на Международната федерация по гимнастика.

А първият ден на турнира донесе стабилно начало на българското участие. Дара Стоянова заема осмо място във временното класиране на многобоя с актив от 54.400 точки - 27.500 на бухалки и 26.900 на лента. Яница Динева е 13-а със сбор от 52.700 точки - 26.350 на обръч и 26.350 на топка.

Водач в многобоя е Даря Варфоломеев с 58.650 (30.650 на бухалки и 28.000 на лента).