Световната гимнастика заплаши рускиня след скандал в София

Последно предупреждение за София Илтерякова

Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) отправи предупреждение към рускинята София Илтерякова за поведението й по време на Световната купа по художествена гимнастика в България и ще отнеме неутралния ѝ статут, ако нарушението се повтори, съобщиха от организацията.

На 30 март, по време на церемонията по награждаване на медалистките на обръч, Илтерякова, която спечели сребро, докато стоеше на подиума, не се обърна с лице към таблото с изобразени знамена, докато се изпълняваше химнът в чест на победителката Таисия Онофричук от Украйна.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

"В съответствие с действащите правила и установените процедури, специална комисия беше натоварена със задачата да оцени ситуацията, тъй като отказът на спортистката да се обърне към знамената по време на изпълнението на украинския национален химн обективно може да се възприеме като несъвместим със стандарта на поведение, очакван от индивидуалните неутрални спортисти", се казва в изявление на пресслужбата на Световната гимнастика"

"След като разгледа всички обстоятелства, включително обясненията на спортистката, специалната комисия реши да отправи предупреждение към гимнастичката"

"Всяко подобно нарушение на правилата относно провеждането на церемонията по награждаването или всяко друго нарушение на правилата, извършено от спортистката, ще доведе до загуба на нейния неутрален статут.", добавят от централата.

 
Тагове:

България скандал Украйна София Русия световна купа предупреждение заплаши последно гимнастичка София Илтерякова таисия онофричук

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

