Само на 18: Елвира Краснобаева напусна първо България, а сега и цялата гимнастика
Тя обяви оттеглянето си в социалните мрежи
Две години изминаха, откакто Елвира Краснобаева си тръгна от България и от националния тим по художествена гимнастика.
Само преди няколко часа тя обяви в социалните мрежи, че изцяло приключва с кариерата си.
Направи го с нейно съчетание с лента.
Сбогуването
"Нека приключа своята кариера с този красив момент", написа 18-годишната гимнастичка.
След това тя цитира песен на Майкъл Джексън, използвана за композицията: "Какво сторихме със света? Виж какво сторихме!".
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Така навършила пълнолетие през март 2026 г., Краснобаева се отказа от кариерата си.
Скандалите
Преди две години родената в Санкт Петербург гимнастичка бе сочена за следващото "Златно момиче" на България и от 6-годишна тренираше в страната ни.
През 2021 г. Краснобаева получи българско гражданство, а през 2022 г. стана европейска шампионка на обръч за девойки, като добави сребро на топка и бронз отборно. През следващата година грацията спечели титлата за девойки на топка, а заедно със своите съотборнички взе златото в отборното класиране. Месеци преди да обяви, че напуска България, тя дебютира на европейско първенство за жени и завоюва бронз на лента и злато отборно за страната ни.
Година след решението, Краснобаева игра на турнир в Москва под български флаг.
Обяснението на гимнастичката и семейството ѝ беше, че напускат страната ни, тъй като в Русия се полагат по-добри и безплатни грижи за децата с аутизъм. С такава диагноза е малкият ѝ брат.
Тя опита да бъде част от националните селекции на Русия, Франция, Азербайджан, Армения, но без успех.
Само преди няколко месеца Краснобаева игра на турнир в Москва, като организаторите объркаха музиката ѝ, а тя не успя да изиграе композицията си при втория опит и допусна груби грешки.
"Сбогом! Никога повече в живота си няма да се върна тук!", се четеше тогава по устните на гимнастичката.