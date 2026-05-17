Весела Лечева пред bTV: Служителите на БОК не са получавали заплати от 3 месеца (ВИДЕО)

Сагата в Българския олимпийски комитет изглежда да наближава към своя край, след като избраната преди година за председател Весела Лечева получи преди дни от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Само че този акт не премахва моментално проблемите в един от най-важните органи на спорта у нас. За това алармира Лечева навръх Деня на спорта в България, 17 май.

Именно тя получи повече гласове от Костадинова на своеобразните избори през 2025 г., но формалната промяна в управлението бе спряна заради 7 съдебни жалби, които впоследствие бяха оттеглени.

Проблемите

Заради раздорите в БОК, родната централа не получава финансиране от Международния олимпийски комитет и няма приет бюджет за 2026 г.

"Надявам се до седмица-две окончателно да бъде финализирана тази сага и формално да бъда вписана. След тази година и два месеца загубено време, вече сме почти средата на годината. Започваме без бюджет, без финансиране от МОК, със служители, които не са получавали заплати повече от 3 месеца, с подготовка за бюджет, който трябва да бъде одобрен от Министерство на младежта и спорта", заяви пред bTV Лечева.

Трудностите

В ситуация на липса на управление, България все пак изпрати на олимпийските игри в Милано/Кортина, а Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон) се завърнаха с бронзови медали.

"Трудностите не ме притесняват, не се страхувам. Страхувам се от загубеното време, което ни отне възможността да работим с летящ старт още от март миналата година", категорична е Лечева.