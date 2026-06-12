Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Президентът на МОК към Лечева: Очаквам добри новини от София! Кърсти Ковънтри поздрави родната централа за постигнатото съгласие Снимка: БОК

Ситуацията в Българския олимпийски комитет постепенно се нормализира след като председателят Весела Лечева и предшественичката ѝ Стефка Костадинова постигнаха консенсус след година обжалвания и тя официално пое властта.

Признание за Лечева дойде от международно ниво още преди няколко месеца. А от Международния олимпийски комитет изразиха надежда, че за родната централа предстоят добри дни.

Това става ясно от разговора на Лечева с президента на МОК - Кърсти Ковънтри.

В Будапеща

Двете са в столицата на Унгария за 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети.

Пред българската делегация Ковънтри съобщи, че тя, както и останалите членове на борда, са били информирани за развитието на събитията в България по време на Изпълнителното бюро на МОК. Ковънтри пожела успешен мандат както на Весела Лечева, така и на цялото ново ръководство.

Снимка: БОК

„Ще очаквам вече само добри новини от София“, каза тя.

Българската делегация беше поздравена и от председателя на Европейския олимпийски комитет Спирос Капралос. Той направи това още преди няколко дни с писмо, но сега успя и лично да увери председателя на БОК, че разчита на добра съвместна работа в рамките на олимпийското движение.

Асамблеята

Председателят на БОК и генералният секретар Данаил Димов са в Будапеща, където днес се открива 55-а Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети. Още двама българи, но в качеството си на ръководители на европейски федерации, също са в унгарската столица – Добри Карамаринов, президент на Европейската атлетика, и Слави Бинев, вицепрезидент на Европейското таекуондо.

Снимка: БОК

Сесията ще бъде открита от Жолт Дюлай, председател на Унгарския олимпийски комитет, Спирос Капралос, председател на Европейския олимпийски комитет, Гергей Карачони, кмет на Будапеща, както и от Габор Посфай, министър на вътрешните работи на Унгария.

В ранния следобед ще започне представянето на шестимата финалисти в 14-а награда „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист. Сред тях е българският тенисист и първа ракета в света при юношите Иван Иванов, който лично ще представи своята кандидатура.

Иван ще се бори за по-предни позиции с Амалия Ковалиу (фехтовка, Румъния), Руби Еванс, (художествена гимнастика, Великобритания), Алика Инкери Мозер (лека атлетика, Естония), Маруша Тереза Шеркези (колоездене, Словения).