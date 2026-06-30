КАТЕГОРИИ

  • На живо
Други

Публикувано в  

btvsport.bg

Весела Лечева проведе работна среща с Владимир Кличко

Европейският бокс се развива изключително добре, уверен е легендарният шампион

Весела Лечева проведе работна среща с Владимир Кличко
 

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес легендата на професионалния бокс и олимпийски златен медалист от Атланта'96 Владимир Кличко на работна среща.

В нея участваха още вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФБокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев, както и представители на украинската делегация.

По време на разговора Кличко отличи работата на централата ни по бокс и определи домакинството на Евро 2026 за мъже и жени като поредна важна стъпка към популяризирането и развитието на спорта.

Весела Лечева пред bTV: Служителите на БОК не са получавали заплати от 3 месеца (ВИДЕО)

„Европейският бокс се развива изключително добре както благодарение на своите традиции, така и на усилията на националните федерации, които работят за поддържането на високи професионални стандарти“, заяви Кличко.

Той си припомни и началото на своя път към олимпийското злато в Атланта, който е преминал и през участието му в най-стария международен турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-ярките примери за това как един спортист може да бъде посланик на олимпийските ценности и истински модел за подражание. Обсъдихме не само развитието на бокса, но и ролята на спорта като социален феномен – средство за преодоляване на неравенствата и за насърчаване на мира“, каза Весела Лечева.

Един олимпийски медал и 700 нови мечти в Троян (ВИДЕО)

весела лечева владимир кличко бокс бок странджа слави бинев петър георгиев професионален бокс красимир инински български олимпийски комитет стойка кръстева олимпийско злато Евро 2026 развитие на спорта

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата