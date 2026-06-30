Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Весела Лечева проведе работна среща с Владимир Кличко Европейският бокс се развива изключително добре, уверен е легендарният шампион

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес легендата на професионалния бокс и олимпийски златен медалист от Атланта'96 Владимир Кличко на работна среща.

В нея участваха още вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФБокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев, както и представители на украинската делегация.

По време на разговора Кличко отличи работата на централата ни по бокс и определи домакинството на Евро 2026 за мъже и жени като поредна важна стъпка към популяризирането и развитието на спорта.

„Европейският бокс се развива изключително добре както благодарение на своите традиции, така и на усилията на националните федерации, които работят за поддържането на високи професионални стандарти“, заяви Кличко.

Той си припомни и началото на своя път към олимпийското злато в Атланта, който е преминал и през участието му в най-стария международен турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-ярките примери за това как един спортист може да бъде посланик на олимпийските ценности и истински модел за подражание. Обсъдихме не само развитието на бокса, но и ролята на спорта като социален феномен – средство за преодоляване на неравенствата и за насърчаване на мира“, каза Весела Лечева.