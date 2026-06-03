Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Остава в битката за медалите: Нургюл Салимова празнува рожден ден с победа Три кръга до края на европейското първенство

Нургюл Салимова записа важна победа в осмия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми. На своя 23-и рожден ден българката надделя с белите фигури над французойката Софи Милие само за 40 хода.

С успеха Салимова събра 6 точки и дели местата от 4-то до 12-о, запазвайки отлични шансове за челно класиране три кръга преди края на шампионата в Грузия.

Надя Тончева не успя да подобри позицията си в подреждането, след като отстъпи пред естонката Май Нарва. Тя остава с 5 точки, колкото има и Виктория Радева, завършила реми с арменката Лилит Мкртчян.

Класиране

Белослава Кръстева загуби от Мариам Мкртчян и е с актив от 4,5 точки, докато Габриела Антова победи Анахит Мкртчян и също достигна 4,5 точки.

Другите две български представителки срещнаха състезателки на домакините от Грузия. Гергана Пейчева направи реми със Сопико Хухашвили и има 4 точки, а Анджелика Ненова се наложи над Текла Когуашвили и вече е с 3,5 точки.

Водач в класирането със 7 точки е испанката Сабрина Вега, която постигна пета поредна победа след успех над грузинката Мери Арабидзе. На половин точка зад нея са украинката Анастасия Хнатишин и нидерландката Елине Руберс.

Деветият кръг на европейското първенство ще се проведе в сряда.