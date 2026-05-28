Нургюл Салимова помете рускиня и е в позиция за европейски медал

Нургюл Салимова продължава с успехите на европейското първенство по шахмат за жени в Батуми. Българската звезда записа трета поредна победа, след като пречупи рускинята Варвара Полякова в четвъртия кръг на турнира.

Салимова игра с белите фигури и дълго време партията изглеждаше напълно равностойна. Въпреки пешката повече за българката, развръзката дойде чак след груба грешка на Полякова в 50-ия ход. Нургюл усети момента и 10 хода по-късно принуди съперничката си да капитулира.

Класиране

С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 т. и разделя трето-шесто място във временното класиране.

Надя Тончева направи солидно реми срещу азерката Улвия Фаталийева и има актив от 3 т. Силен ден записа и Белослава Кръстева, която победи италианката Теа Гуеци с черните фигури и вече има 2,5 т.

Габриела Антова, Гергана Пейчева, Виктория Радева и Анджелика Ненова допуснаха поражения в четвъртия кръг. Особено внимание привлече загубата на Ненова от едва 11-годишната английска сензация Бодхана Сивандан.

След четири кръга начело с пълен актив от 4 точки са англичанката Елмира Мирзоева и украинката Анастасия Хнатишин.