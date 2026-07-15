Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Освиркванията ми дадоха сили“: Погачар с паметна победа на Деня на Бастилията Реваншът е факт Снимка: Reuters

Тадей Погачар спечели 10-ия етап от "Тур дьо Франс" и увеличи преднината си в главното индивидуално класиране.

Словенецът разби конкуренцията на преследвачите, след като демонстрира невероятна форма и триумфира със самостоятелно изкачване на етапа, който беше с дължина 166 км от Ориак до ски-курорта в Централна Франция - Льо Лиоран.

Снимка: Reuters

Времето на победителя е 3:58.08 ч., като след него завърши Ремко Евенепул (Белг) с изоставане от 32 секунди. Третата позиция е за французина Пол Сейшас, който завърши на 34 сек.

Веднага щом пресече финалната линия, Погачар изпусна вик на облекчение и посочи жълтата фланелка. Това беше етап, за който особено държеше, третата му победа в този Тур: „Беше невероятен ден, отборът свърши страхотна работа.

Снимка: Reuters

Отдавна се стремяхме към този етап, защото точно тук, преди две години, Вингегор ме настигна и ме изпревари. И днес, в последния километър, краката ми бяха съсипани и до самия край не знаех дали ще спечеля“, каза словенецът.

След това той се обърна към феновете, дори към тези, които го освиркваха: „Благодаря на всички край пътя; атмосферата беше фантастична. Дори на тези, които ме освиркваха: те ми дадоха още повече сили. Днес е Денят на Бастилията и исках да почета жълтата фланелка.“

Снимка: Reuters

В главното индивидуално класиране Погачар вече води с 36:1.02 ч., следван от Йонас Вингегор (Дан), който се движи на 3.36 минути изоставане. Трети на 4:46 е Евенепул.