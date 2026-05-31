Осемте крале на колоезденето - великите шампиони с Тройна корона

В света на професионалното колоездене има постижение, което се смята за върха на величието – спечелването на трите най-престижни състезания: Джиро д’Италия, "Тур дьо Франс" и Вуелтата.

Само осем колоездачи в историята са успели да покорят и трите надпревари. През 2026 година към този изключително елитен клуб се присъедини датчанинът Йонас Вингегор.

Снимка: Reuters

Какво е Тройната корона в колоезденето?

Терминът „Тройна корона“ означава спечелването на трите Гранд тура:

Джиро д’Италия

"Тур дьо Франс"

Вуелтата

Това изисква изключителна издръжливост, тактическа интелигентност и постоянство на най-високо ниво в продължение на километри, етапи, години...

Първият велик шампион – Жак Анкетил

Първият човек, който успява да спечели и трите големи обиколки, е Анкетил. Французинът поставя началото на тази легендарна традиция през 60-те години и променя начина, по който се възприема етапното колоездене.

Легендите, които последваха

Снимка: Reuters

След Анкетил още няколко колоси на спорта успяват да запишат имената си в историята:

Феличе Джимонди

Един от най-големите италиански шампиони. Той печели и трите Гранд тура въпреки конкуренцията на едни от най-силните състезатели на своето време.

Еди Меркс

Остава известен с прозвището „Канибала“. За мнозина той е най-великият колоездач в историята благодарение на невероятната си доминация през 70-те години.

Бернар Ино

Печели пет пъти "Тур дьо Франс" и се превръща в една от най-големите фигури във френския спорт.

Алберто Контадор

Впечатлява феновете със своя атакуващ стил и способността си да обръща състезанията в най-трудните планински етапи.

Винченцо Нибали

Последният италианец, който успява да завоюва Тройната корона. Неговите спускания и умения в планините го правят един от най-зрелищните състезатели в историята.

Крис Фрум

Доминира през второто десетилетие на XXI век и също влиза в клуба на избраните шампиони.

Новият член на елитния клуб – Йонас Вингегор

През 2026 г. завърши своята историческа колекция от титли. След успехите си в "Тур дьо Франс" и испаската Вуелта, датчанинът триумфира и в Джиро д’Италия, започнала с три етапа в България.

С този успех той става:

осмият колоездач в историята с победи и в трите Гранд тура;

първият датчанин, постигнал това;

една от най-големите звезди на съвременното колоездене.

Снимка: Reuters

Голямото съперничество на новото поколение

Постижението на Вингегор е още по-впечатляващо заради конкуренцията му с Тадей Погачар. Двамата доминират в световното колоездене през последните години и вече се сравняват с най-великите в историята на спорта.

Докато Погачар вече има победи в "Тур дьо Франс" и Джиро д’Италия, Вуелтата остава липсващото отличие в неговата колекция. Това прави бъдещите им битки още по-интригуващи.