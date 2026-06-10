Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Финансирането към БОК от Международния комитет ще бъде възстановено Вече е уговорена среща с департаментa на МОК

На 11 юни миналата година беше обявено, че Международният олимпийски комитет (МОК) спира финансирането към БОК.

След първото заседание на Изпълнителното бюро на новото ръководство днес стана ясно, че от път назад има - БОК отново ще има финансиране.

Предизвикателствата пред централата обаче не спират само до тук.

Множество неволи

Пред Българския олимпийски комитет стоят големи задължения:

"Тези числа, които бяха представени пред Изпълнителното бюро, са в рамките на 360 000 евро задължения до момента, а банковите сметки са на нула, даже имаме -400 евро на една от банковите сметки", сподели председателят Весела Лечева.

"Предложихме нова структура и тя включва нова дирекция, която ще се занимава изцяло с европейски проекти и програми. Също така се работи по обновяването на сайта на организацията."

Домът на БОК

Във вчерашния ден генералният секретар Данаил Димов разведе медиите из сградата на БОК. Сред основните неуредици са малкото на брой и на големина помещения. Далеч по-шокиращи са обаче условията, при които се съхранява архивът – в мазето, сред влага, мръсотия и прах.

Димов уточни, че "олимпийският комитет е без правни основания тук, тъй като договорът е изтекъл преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на договор с областната управа, но то е до никъде, не е финализиран".

Днес Весела Лечева коментира и тази тема:

"Факт е, че на последното Общо събрание госпожа Костадинова каза, че са направени постъпки за Нотариата – сграда, която е емблематична за София, че трябва да продължи да се действа в тази посока, да се търси къща, подходящи помещения, в които да се извършва тази дейност и в които да функционира Българският комитет".

Младежките олимпийски игри в Дакар

16 квоти, общо 29 с треньорите, без официалните лица, 12 вида спорт.

Такива са основните параметри за участието на България на Младежките олимпийски игри в Дакар – първите такива, които Африка посреща. Те ще се проведат в столицата на Сенегал от 31 октомври до 13 номеври.

На тях ще има и нетрадиционни спортове като плажна борба, ушу.

"Системата за квалификация е много по-различна от досега провежданите Олимпийски игри. Имахме желание, в последния момент успяхме да извоюваме квота за джудото.", добави Лечева.