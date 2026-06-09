Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шокиращи условия в БОК: Архивът на олимпийската история тъне в мизерия! (СНИМКИ) Как изглежда централата на БОК отвътре?

Сериозни проблеми в сградата на Българския олимпийски комитет излязоха наяве след оглед на централата на организацията, организиран от генералния секретар Данаил Димов. Състоянието на сградата поставя въпроси дали институция с подобна национална значимост може да функционира ефективно в подобна среда.

По време на обиколката бяха показани както административните помещения, така и архивните пространства, в които се съхранява част от историята на българското олимпийско движение, видя bTV.

[embed type="image" id="2113834696"]Според ръководството на БОК сградата от години не е получавала необходимата поддръжка, а наличната инфраструктура трудно отговаря на съвременните изисквания за работа.

Димов подчерта, че през последните седмици е извършено мащабно почистване, но въпреки това остават множество проблеми, свързани с условията на труд и със съхранението на документация и архивни материали.

"Това, което виждате е след 3 седмици ударно почистване. Изхвърлиха се тонове боклуци, боклуци, боклуци. И въпреки всичко сградата е това състояние", каза Димов.

[embed type="image" id="2113834694"]Особено тревожна е ситуацията с архивния фонд на БОК, където документи с историческа стойност се пазят в неподходяща среда. Ръководството смята, че подобни условия създават риск за съхраняването на наследството на българския спорт.

Междувременно стана ясно, че предстоящото заседание на Изпълнителното бюро няма да се проведе в сградата на БОК. За срещата е осигурена външна локация, като разходите за залата са поети лично от председателя Весела Лечева.

[embed type="image" id="2113834693"]Новото ръководство вече разглежда варианти за преместване на организацията в по-функционална сграда.

Допълнително напрежение създава и фактът, че договорните отношения за настоящата сграда не са уредени окончателно, след като срокът на действащото споразумение е изтекъл преди две години.