"Сбогом, няма да се върна": Направи скандал в България, завърши със скандал в Русия (ВИДЕО)

Помните ли Елвира Краснобаева? Преди две години тя бе сочена за следващото "Златно момиче" на България в художествената гимнастика. След това, родената в Санкт Петербург спортистка, се отказа от родния тим и тръгна да преследва място сред най-добрите в други страни.
Само на 16 години тя опита да бъде част от националните селекции на Русия, Франция, Азербайджан, Армения.
Днес Елвира отново е в центъра на скандал. Този път в Москва, където се провежда "Гран При Купа на шампионите Алина Кабаева".
Грацията, която от 6-годишна тренираше в България, е част от академията на именитата олимпийска шампионка от Атина 2004 г. Това ѝ даде възможност да се изяви в надпреварата.
Кабаева обаче едва ли ще бъде доволна от поведението ѝ. Съчетанието с топка на Краснобаева се превърна в истинско фиаско! Първо музиката не започна. При повторното изиграване, бившата българска националка направи грешка в началото, а след това само маркира някои от елементите.
След композицията тя помаха на публиката, а по устните ѝ се прочете: "Сбогом! Никога повече в живота си няма да се върна тук!".
Дали това ще е последното съчетание на Краснобаева, все още не е ясно. В своя канал в "Телеграм" тя обясни, че не е била съгласна с получените оценки.
"Очаквах след години по турнири и при добро представяне, да ми дадат нормална оценка. Уви, това не се случи. Музиката още не беше започнала и тогава реших, че няма да продължа. Казах си, че не ми е било писано. Просто си стоях там. После ме извикаха пак, трябваше да играя, но вече не бях в състояние да правя каквото и да било. Бях отчаяна. Преди състезанието имах уговорка, че ако играя и не ме оценят достатъчно, ще им кажа на всички да си вървят и ще си тръгна (Горе-долу това направих, освен че не казах на никой да си върви). Няма да толерирам подобно отношение към работата, която вършим аз и треньорът ми. Обидно ми е, че хората, които ми се довериха в най-мрачния ми час, сега ми обръщат гръб. Много ме осъждат, а не знаят какво се случва в живота ми. Благодаря на всички, които са до мен!", написа тя.
През 2024 г. тя си тръгна от България само няколко месеца след като дебютира на европейско първенство за жени и завоюва бронз на лента и злато отборно за страната ни.
През 2021 г. Краснобаева получи българско гражданство, а през 2022 г. стана европейска шампионка на обръч за девойки, като добави сребро на топка и бронз отборно. През следващата година грацията спечели титлата за девойки на топка, а заедно със своите съотборнички взе златото в отборното класиране.
Година след като напусна България и националния отбор, тя игра на турнир в Москва под български флаг.
Обяснението на Краснобаева и семейството ѝ беше, че напускат страната ни, тъй като в Русия се полагат по-добри и безплатни грижи за децата с аутизъм. С такава диагноза е малкият брат на гимнастичката.