"Сбогом, няма да се върна": Направи скандал в България, завърши със скандал в Русия (ВИДЕО)

Помните ли Елвира Краснобаева? Преди две години тя бе сочена за следващото "Златно момиче" на България в художествената гимнастика. След това, родената в Санкт Петербург спортистка, се отказа от родния тим и тръгна да преследва място сред най-добрите в други страни.

Само на 16 години тя опита да бъде част от националните селекции на Русия, Франция, Азербайджан, Армения.

Днес Елвира отново е в центъра на скандал. Този път в Москва, където се провежда "Гран При Купа на шампионите Алина Кабаева".

"Сбогом!"

Грацията, която от 6-годишна тренираше в България, е част от академията на именитата олимпийска шампионка от Атина 2004 г. Това ѝ даде възможност да се изяви в надпреварата.

Кабаева обаче едва ли ще бъде доволна от поведението ѝ. Съчетанието с топка на Краснобаева се превърна в истинско фиаско! Първо музиката не започна. При повторното изиграване, бившата българска националка направи грешка в началото, а след това само маркира някои от елементите.

След композицията тя помаха на публиката, а по устните ѝ се прочете: "Сбогом! Никога повече в живота си няма да се върна тук!".

Дали това ще е последното съчетание на Краснобаева, все още не е ясно. В своя канал в "Телеграм" тя обясни, че не е била съгласна с получените оценки.

"Очаквах след години по турнири и при добро представяне, да ми дадат нормална оценка. Уви, това не се случи. Музиката още не беше започнала и тогава реших, че няма да продължа. Казах си, че не ми е било писано. Просто си стоях там. После ме извикаха пак, трябваше да играя, но вече не бях в състояние да правя каквото и да било. Бях отчаяна. Преди състезанието имах уговорка, че ако играя и не ме оценят достатъчно, ще им кажа на всички да си вървят и ще си тръгна (Горе-долу това направих, освен че не казах на никой да си върви). Няма да толерирам подобно отношение към работата, която вършим аз и треньорът ми. Обидно ми е, че хората, които ми се довериха в най-мрачния ми час, сега ми обръщат гръб. Много ме осъждат, а не знаят какво се случва в живота ми. Благодаря на всички, които са до мен!", написа тя.

Обяснението

През 2024 г. тя си тръгна от България само няколко месеца след като дебютира на европейско първенство за жени и завоюва бронз на лента и злато отборно за страната ни.

През 2021 г. Краснобаева получи българско гражданство, а през 2022 г. стана европейска шампионка на обръч за девойки, като добави сребро на топка и бронз отборно. През следващата година грацията спечели титлата за девойки на топка, а заедно със своите съотборнички взе златото в отборното класиране.

Година след като напусна България и националния отбор, тя игра на турнир в Москва под български флаг.

Обяснението на Краснобаева и семейството ѝ беше, че напускат страната ни, тъй като в Русия се полагат по-добри и безплатни грижи за децата с аутизъм. С такава диагноза е малкият брат на гимнастичката.