Саръбоюков хвърли бомбата с 8.48 м и две титли (ВИДЕО)

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Няма намерени резултати за "Реал"
Божидар Саръбоюков спечели две титли само в рамките на няколко часа по време на държавното първенство по лека атлетика в София.
Най-добрият ни състезател първо триумфира в скока на височина, където заслужи златния медал с резултат от 215 см.
Малко по-късно Саръбоюков показа класата си и в коронната дисциплина – скока на дължина. Той записа феноменалните 8.48 м при попътен вятър от 1,8 м/сек., което е нов рекорд на шампионатите.
Очакван дубъл направи и Габриела Петрова. След като в събота стана шампионка в тройния скок за девети път, в неделя тя спечели златото и в скока на дължина с постижение от 6.50 м.
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