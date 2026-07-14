Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Саръбоюков полетя към нов национален рекорд Европейският шампион пренаписа историята на родната атлетика Снимка: sportal.bg

Феноменалният Божидар Саръбоюков продължава да пренаписва историята на българската атлетика!

Европейският шампион в зала направи пореден впечатляващ полет и се приземи на изумителните 8.49 м, с които триумфира на мемориалния турнир „Йорданка Аризанова“ в Пловдив.

Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина - както на открито, така и в зала.

Снимка: БТА

Пореден рекорд

Само преди дни Саръбоюков на Диамантената лига в Монако скочи 8.36 м, подобрявайки националния рекорд на открито.

Сега той вдигна летвата още по-високо и надмина дори личния си рекорд в зала от 8.45 м, който до този момент беше върховото постижение за България.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов вече е №3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийският и световен шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.61 метра и швейцарецът Симон Ехамен с 8.51 м.