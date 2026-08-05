Други Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шампион, борещ се с три тумора: На колене съм и се моля, не само за живота си... Емоционалното интервю на Арчи Гудбърн ще ви разплаче

Само на 25 години шотландският плувец Арчи Гудбърн се изправя срещу противник, когото никой спортист не иска да срещне - три мозъчни тумора. Вместо да се предаде, той превърна личната си болка в кауза, която може да спаси хиляди човешки животи.

Само година по-рано Гудбърн беше сред големите надежди на британското плуване. Британски шампион на 50 метра бруст, шотландски рекордьор и състезател с олимпийски мечти. Докато се готвеше за квалификациите за Игрите в Париж 2024, животът му се преобърна. Гърчове, внезапна дезориентация, гадене и необясним страх го извадиха от басейна. В болницата чува тежката диагноза.

И въпреки всичко той не спря да плува.

На Игрите на Британската общност в Глазгоу Арчи стигна до финала на 50 метра бруст и завърши седми...

Днес най-голямата му цел вече не е олимпийският подиум.

„Една от мечтите ми е да видя бъдеще, в което ракът на мозъка вече не е водещата причина за смърт сред хората под 40 години“, сподели той.

В емоционално интервю за ВВС плувецът едва сдържа сълзите си, докато отправя отчаян призив към британските власти за повече средства за изследвания и по-добър достъп до модерни терапии.

Страданието продължава твърде дълго и е непоносимо

„Моля, създайте национален орган, който да отговаря за борбата с рака на мозъка, и ни дайте шанс да се борим за живота си. Това, през което преминават пациентите, е невероятно несправедливо. Моля ви, инвестирайте и направете промяна. На колене съм - не само заради моя живот, а и заради живота на най-близките ми приятели, на всички засегнати и на техните семейства. Това трябва да се промени. Страданието продължава твърде дълго и е непоносимо“, каза Гудбърн през сълзи.