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Публикувано в  

Надежда Кожухарова

Шампион, борещ се с три тумора: На колене съм и се моля, не само за живота си...

Емоционалното интервю на Арчи Гудбърн ще ви разплаче

Шампион, борещ се с три тумора: На колене съм и се моля, не само за живота си...
 

Само на 25 години шотландският плувец Арчи Гудбърн се изправя срещу противник, когото никой спортист не иска да срещне - три мозъчни тумора. Вместо да се предаде, той превърна личната си болка в кауза, която може да спаси хиляди човешки животи.

Само година по-рано Гудбърн беше сред големите надежди на британското плуване. Британски шампион на 50 метра бруст, шотландски рекордьор и състезател с олимпийски мечти. Докато се готвеше за квалификациите за Игрите в Париж 2024, животът му се преобърна. Гърчове, внезапна дезориентация, гадене и необясним страх го извадиха от басейна. В болницата чува тежката диагноза.

И въпреки всичко той не спря да плува.

На Игрите на Британската общност в Глазгоу Арчи стигна до финала на 50 метра бруст и завърши седми...

Днес най-голямата му цел вече не е олимпийският подиум.

„Една от мечтите ми е да видя бъдеще, в което ракът на мозъка вече не е водещата причина за смърт сред хората под 40 години“, сподели той.

В емоционално интервю за ВВС плувецът едва сдържа сълзите си, докато отправя отчаян призив към британските власти за повече средства за изследвания и по-добър достъп до модерни терапии.

Страданието продължава твърде дълго и е непоносимо

„Моля, създайте национален орган, който да отговаря за борбата с рака на мозъка, и ни дайте шанс да се борим за живота си. Това, през което преминават пациентите, е невероятно несправедливо. Моля ви, инвестирайте и направете промяна. На колене съм - не само заради моя живот, а и заради живота на най-близките ми приятели, на всички засегнати и на техните семейства. Това трябва да се промени. Страданието продължава твърде дълго и е непоносимо“, каза Гудбърн през сълзи.

Олимпийски герой остана без дом

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