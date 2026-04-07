Какво крие легенда в плуването в окупирания Крим?

Украйна я обожаваше

Някога тя беше лицето на украинската спортна гордост. Днес името ѝ предизвиква въпроси подозрения.

Четири олимпийски титли. Десетки рекорди. Статут на национална героиня.

„Златна рибка“ Яна Клочкова — символ на украинските победи на Игрите в Сидни 2000 и Атина 2004, живее далеч от светлината на прожекторите в окупирания Крим и вече години отказва да каже дори една дума за войната, която разтърсва родината ѝ.

В началото на века тя беше национален мит — момичето от Симферопол, което превърна басейна в сцена за украинската мечта. Между 2000 и 2004 г. почти не познаваше поражение. Президентът Леонид Кучма лично я удостои със званието „Герой на Украйна“. Народът я обожаваше.

Но днес същата тази държава я гледа с недоумение.

След 2014 г. започнаха първите въпроси. След 2022 г. — обвиненията.

Докато други украински шампиони се превърнаха в глас на съпротивата, Клочкова избра да изчезне от публичния разговор. Според информации тя се е установила в курортното градче Гурзуф — място далеч от фронтовата линия, но опасно близо до политическата буря около името ѝ.

За част от украинското общество това вече не е личен избор, а предателство.

Любопитното е, че до съвсем скоро тя беше най-успешната олимпийска спортистка на независима Украйна — рекорд, подобрен едва през 2024 г. от фехтовачката Олга Харлан. Символиката е силна: новата героиня говори често и високо...

Връх

Върхът на кариерата ѝ дойде на Олимпийските игри в Сидни 2000. 18-годишната Клочкова спечели златен медал на 400 метра съчетано, поставяйки световен рекорд от 4:33.59, който се запази седем години. Скоро тя добави злато на 200 метра съчетано и сребро на 800 метра свободен стил.

Четири години по-късно, в Атина, тя влезе в историята - стана първата плувкиня, която успешно защити и двата олимпийски златни медала в индивидуалните дисциплини съчетано.

Между 2000 и 2004 г. тя загуби само едно индивидуално състезание съчетано на голямо състезание. Нейната победа в медалите беше впечатляваща: освен олимпийските титли, тя извоюва 10 световни шампионски титли и 19 европейски златни медала, поставяйки 50 национални рекорда по пътя. През 2004 г. е обявена за най-добра плувкиня в света.

След като гордо носеше украинското знаме на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., тя реши, че е време да се откаже. Официално се оттегли от спорта през 2009 г., само на 26 години.

На трогателна церемония в Харков ѝ беше символично подарен аквариум със златна рибка.

След плуването се пробва за кратко в политиката като член на градския съвет на Харков от Партията на регионите и оглави киевския клон на Националния олимпийски комитет. През 2010 г. става майка, раждайки сина си Александър, когото има с грузинския бизнесмен Леван Нодарович Ростошвили.

Първите пукнатини в безупречния ѝ имидж се появиха след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Въпреки че живееше в Киев, Клочкова продължи редовно да посещава полуострова, оправдавайки го с факта, че това е нейният дом и че родителите ѝ живеят там. Мнозина в Украйна намираха подобно поведение за неразбираемо, но истинският спор тепърва предстоеше.

През лятото на 2021 г. тя публично се оплака, че не е поканена на честването на 30-годишнината от независимостта на Украйна. „Олимпийските победители са хора, които представляват страната ни в чужбина, издигат нашето знаме и свирят нашия химн“, каза тя тогава. Украинската федерация по плуване отговори, че не са успели да се свържат с нея.

