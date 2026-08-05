Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Олимпийски герой остана без дом Пожар изпепели дома на Чад льо Кло Снимка: Reuters

Само часове след като влезе в историята на Игрите на Британската общност, южноафриканската плувна легенда Чад льо Кло преживя лична трагедия. Домът му в Кейптаун е напълно унищожен при опустошителен пожар, при който загина и 93-годишен негов съсед.

34-годишният олимпийски шампион от Лондон 2012 спечели своя рекорден 21-и медал от Игрите на Британската общност, превръщайки се в най-успешния спортист в историята на надпреварата. Само ден по-късно обаче животът му се преобръща.

„Домът ми, в който живях повече от десетилетие, изгоря напълно. Нямаше какво да бъде спасено“, написа Льо Кло в социалните мрежи.

Той изрази съболезнования към близките на загиналия си съсед и обяви кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от пожара.

Чад льо Кло остава един от най-великите плувци на своето поколение. Освен че шокира света с победата си над Майкъл Фелпс на 200 м бътерфлай на Олимпиадата в Лондон през 2012 г., южноафриканецът има четири олимпийски медала, 16 световни титли и вече рекордните 21 отличия от Игрите на Британската общност.