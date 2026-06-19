Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Силен Дипчиков не успя да довърши Шлеменко в главния мач на ACA 204 (ВИДЕО) Здрав бой в Омск

Никола Дипчиков не успя да спре легендата Александър Шлеменко на ACA 204 в Омск. Българският боец прие предизвикателството в последния момент, но въпреки силното си представяне отстъпи със събмишън във втория рунд на дебюта на руския ветеран в организацията.

STORMMMMM. In his 88th (!!) professional fight, Alexander Shlemenko kicks out the leg of Nikola Dipchikov and snatches his neck with a quick RNC. #ACA204 pic.twitter.com/WsnH0HgZF9 — caposa (@Grabaka_Hitman) June 19, 2026

Галавечерта в G-Drive Arena предложи сериозни емоции, а Дипчиков показа, че неслучайно е сред опасните имена в дивизията. Още в началото на двубоя той влезе агресивно и затрудни максимално бившия шампион. Въпреки че Шлеменко успя да го разклати, но българинът реагира мигновено и отвърна с тежки попадения в главата и болезнен удар в тялото.

Първият рунд премина в оспорвана битка, в която двамата си размениха успешни тейкдауни, а Дипчиков остави отлични впечатления срещу един от най-опитните бойци на руската ММА сцена.

Решителният момент настъпи във втората част. След няколко неуспешни опита да пренесе срещата на земя, Шлеменко намери пролука и свали българина с мощен лоу кик. Веднага след това руснакът зае доминираща позиция зад гърба му и без колебание заключи задушаваща техника. Дипчиков беше принуден да потупа, а съдията прекрати двубоя.

Така 41-годишният Шлеменко отбеляза победен старт в ACA и още веднъж доказа, че възрастта не е пречка да останеш фактор в средната категория. За Дипчиков това е второ поредно поражение в професионалната му кариера, в която до момента има 24 победи и 13 загуби.