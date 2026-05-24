ММА боец в затвора. Скачал върху гърдите на сирийски моряк

Шокиращият случай от Риека се разреши след появата на видео

Случай на особена жестокост срещу жител на Сирия, пребит в Риека, отново излезе на дневен ред в Хърватия. 

Преди 4 месеца, през февруари, в центъра на града брутално е пребит и ограбен моряк от Сирия. Нападателите бяха неизвестни до преди дни, когато в социалните мрежи се появи видео, заснето от тях. 

След бързо разследване на полицията, в ареста вече са двама младежи на по 19 години, както и момиче на същата възраст. Смята се, че в нападението е участвало още едно момиче, което в момента на престъплението е било непълнолетно и няма да отговаря за направеното по същия начин. 

Опит за убийство

Един от задържаните е бивш ММА боец, познат добре в клубовете в Риека. Неговите инициали са С.А. Той е обвинен за опит за убийство, както и за кражба и отнемане на лични вещи. 

На видеото, което бързо бе свалено от сайтовете, се вижда как именно той удря и дори скача върху гърдите на 25-годишния моряк. 

С.А. е бил част от няколко клуба за бойни спортове, като треньорите са изненадани от агресията, с която действа. Те обясняват, че момчето е проблемно и са били потърсени от майка му в опит да му помогнат да оправи поведението си. 

Друга тревожна новина е, че С.А. е бил част от армията на Хърватия. 

Другите

От видеото, направено на площад "128-ма бригада на хърватската армия" в Риека, се вижда още как С.А. държи пребития, докато другият задържан И.Ш. го рита. 

В боя се включват и двете момичета. Смята се, че В.В. снима видеото, докато непълнолетната А.П. също нанася ритници. 

В края С.А. взима от жертвата 200 евро и вади чупи мобилния му телефон. 

Сирийският моряк се е отървал със счупена кост на носа. 

В хърватските медии се появиха информации, че побоят е отмъщение към мигранти, тъй като момичетата са били притеснявани от група непалски граждани на същото място. Групата дори се е оплакала в полицията, че едно от момичетата е било "опипвано" и след това е получило удар, но за такива действия до момента няма доказателства. 

Хърватия пребит мма сирия боец риека

