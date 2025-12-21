bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Сърце над медалите (СНИМКИ)

Карлос Насар бе на гости на едни специални спортисти

Сърце над медалите (СНИМКИ)

Понякога най-големите шампиони не се разпознават по медалите, а по начина, по който влизат в една стая. В навечерието на Коледа Карлос Насар направи точно това – влезе с усмивка и с отворено сърце при спортистите от Федерация „Адаптирана физическа активност – България“.

Суперталантът от Червен бряг отдели време за всеки, подари коледни подаръци, но най-ценният дар беше вниманието му.

След жалбите: Отива ли Карлос Насар в друга държава? (ВИДЕО)

А спортистите му върнаха жеста по най-красивия начин – с ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“. Малка, ухаеща на мед и Коледа.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от FAPA Bulgaria в социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)
 
Тагове:

деца вдигане на тежести спортисти синдром на даун работилница Карлос Насар малката къщичка FAPA Bulgaria

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи
Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)

Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)
Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)

Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)
Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?

Какво каза джентълменът Джошуа на майката на Джейк Пол?

Кристиано Роналдо или Килиан Мбапе: Кой е по-добър футболист? (АНКЕТА)

Кристиано Роналдо или Килиан Мбапе: Кой е по-добър футболист? (АНКЕТА)

Последни новини

50 метастази, а сега надежда точно преди Коледа

50 метастази, а сега надежда точно преди Коледа
Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)

Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)
Кристиано Роналдо или Килиан Мбапе: Кой е по-добър футболист? (АНКЕТА)

Кристиано Роналдо или Килиан Мбапе: Кой е по-добър футболист? (АНКЕТА)
Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)

Кметът на София разкри какво се случва с проекта за нов стадион на Левски (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV