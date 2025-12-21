Сърце над медалите (СНИМКИ)

Понякога най-големите шампиони не се разпознават по медалите, а по начина, по който влизат в една стая. В навечерието на Коледа Карлос Насар направи точно това – влезе с усмивка и с отворено сърце при спортистите от Федерация „Адаптирана физическа активност – България“.

Суперталантът от Червен бряг отдели време за всеки, подари коледни подаръци, но най-ценният дар беше вниманието му.

А спортистите му върнаха жеста по най-красивия начин – с ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“. Малка, ухаеща на мед и Коледа.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от FAPA Bulgaria в социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK