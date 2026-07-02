Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортът ни скърби - почина президентът на Съюза по аеробика Лидер и човек с голямо сърце, поклон пред светлата ѝ памет, написаха от федерацията по гимнастика

Почина президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева, съобщиха от БФ Гимнастика.

"Ръководството на Българската федерация по гимнастика изразява своята дълбока скръб по повод кончината на Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика. С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика", написаха от централата в социалните мрежи.

"В този тежък момент поднасяме нашите най-искрени съболезнования на нейното семейство, близки, приятели, колеги и на цялата спортна общност. Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. Поклон пред светлата ѝ памет!", се казва още в изявление на ръководството на Българската федерация по гимнастика.

В продължение на години Димитрина Къндева беше сред водещите фигури в развитието на спортната аеробика в България. Като президент на Съюза по аеробика България тя допринесе за утвърждаването на страната сред водещите нации в дисциплината, пише БТА.

Наред с работата си у нас, Къндева беше международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика, където участваше в развитието на спорта на европейско ниво.