Други Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ученически отбор търси средства, за да отиде на световно по футбол Момчетата НТБГ мечтаят да играят в Китай

Ученици от Национална търговско-банкова гимназия се нуждаят от финансова помощ, за да представляват България на световното ученическо първенство по футбол в град Суджоу, Китай през октомври тази година.

Това споделиха пред bTV от училището.

Момчетата, които спечелиха титлата в "Ученически игри 2025/2026" във възрастова група 8-10 клас, получиха правото да представят страната ни на форума, но финансовият ресурс за участие се оказва голямо предизвикателство.

Нужни средства

От Националната търговско-банкова гимназия се надяват да съберат около 40 000 евро.

С тях ще бъдат платени самолетни билети, транспортни разходи, такси за участие, настаняване и изхранване по време на първенството, както и застраховки и други организационни разходи.

Сумата е значителна и непосилна за гимназията и семействата на спортистите. За да я осигури, Сдружение "Училищно настоятелство" при НТБГ инициира дарителска кампания.

Сметката

Всеки желаещ да помогне на учениците да реализират мечтата си и да опитат България да се прослави в далечен Китай, могат да направят дарение по сметка:

Сдружение "Училищно настоятелство" на Националната търговско-банкова гимназия

бул. "Витоша" 91

ЕИК: 207264645

Обединена българска банка АД

IBAN: BG21UBBS80021043216450

МОЛ: Емилия Миланова

Основание: За отбора по футбол