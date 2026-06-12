Ученически отбор търси средства, за да отиде на световно по футбол
Момчетата НТБГ мечтаят да играят в Китай
Ученици от Национална търговско-банкова гимназия се нуждаят от финансова помощ, за да представляват България на световното ученическо първенство по футбол в град Суджоу, Китай през октомври тази година.
Това споделиха пред bTV от училището.
Момчетата, които спечелиха титлата в "Ученически игри 2025/2026" във възрастова група 8-10 клас, получиха правото да представят страната ни на форума, но финансовият ресурс за участие се оказва голямо предизвикателство.
Нужни средства
От Националната търговско-банкова гимназия се надяват да съберат около 40 000 евро.
С тях ще бъдат платени самолетни билети, транспортни разходи, такси за участие, настаняване и изхранване по време на първенството, както и застраховки и други организационни разходи.
Сумата е значителна и непосилна за гимназията и семействата на спортистите. За да я осигури, Сдружение "Училищно настоятелство" при НТБГ инициира дарителска кампания.
Сметката
Всеки желаещ да помогне на учениците да реализират мечтата си и да опитат България да се прослави в далечен Китай, могат да направят дарение по сметка:
Сдружение "Училищно настоятелство" на Националната търговско-банкова гимназия
бул. "Витоша" 91
ЕИК: 207264645
Обединена българска банка АД
IBAN: BG21UBBS80021043216450
МОЛ: Емилия Миланова
Основание: За отбора по футбол