Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)

Светла Димитрова отива на абитуриентски бал

Не всички ученици у нас имат привилегията да се учат всеки ден от шампионка! Важното е, че те го оценяват! 

Преди няколко десетилетия Светла Димитрова бе в пика на звездната си кариера. Тя спечели сребро от световното първенство в Атина през 1997 г. на 100 м с препятствия. В колекцията си има и европейски титли от Хелзинки 1994 и Будапеща 1998 в същата дисциплина, както и бронз с българската щафета 4Х100 от шампионата пред 1994 г. 

А днес... има любовта на своите ученици! 

Поканата

Светла Димитрова е преподавател по физическо възпитание в 203. Профилирана езикова гимназия "Свети Методий" в София. 

Нейният шампионски дух толкова заразява младежите, че най-логичното, което можеха да направят е да я поканят да бъде свидетел на един от най-важните и най-щастливи дни в живота им - абитуриентския бал. 

С червен килим, куп рози, фойерверки и огромна покана, учениците изненадаха любимата си учителка, а тя не скри вълнението си! 

Логичният отговор беше "Да!" - устно и писмено!

Успехите

Димитрова е една от най-успешните български лекоатлетки от близкото минало. 

В училището тя работи от 2022 г. и е основен мотиватор на учениците за участие в различни спортни турнири. 

Очевидно именитата ни спортистка е спечелила и сърцата им!

