Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световна и европейска шампионка по волейбол - пълна отличничка на матурите Деница Ангелова е ученичка в Софийската математическа гимназия Снимка: Instagram

Огромно постижение за българския волейбол, но на... ученическия чин.

Една от героините на България от тима, който стана европейски шампион до 18 години и световен шампион до 19 години - Деница Ангелова, доказа, че успешно може да се съчетава кариера и образование.

Централната блокировачка от тима за подрастващи е една от четиримата зрелостници с пълен 100-точков резултат и на двете матури!

Ученичка в СМГ

Ангелова завърши Софийската математическа гимназия, както и останалите трима отличници, които имат по 100 точки на матурите по български език и литература и математика.

Снимка: Instagram

Само те са успели да съберат максималния брой точки от 49 106 зрелостници, явили се на изпитите тази година.

Отличниците всъщност са 338, но само четиримата - Деница, Теодора Петкова, Владимира Владимирова и Лъчезар Ралчев, са с максимален актив и на двете матури.

Бъдещето

Вече е ясно къде волейболната отличничка ще продължи образованието си.

Очаквано тя ще се фокусира в спорта, а пътят ѝ е отвъд Океана.

Снимка: Instagram

Деница е приета в университет в Маями с пълна спортна стипендия!

Тя ще се присъедини към тима на Маями Хърикейнс, който е един от най-добрите в колежанското първенство на САЩ.

Снимка: Instagram

Ангелова е една от големите надежди на женския волейбол у нас, като на световното през 2025 г. получи индивидуални награди за блокировач номер 1 и за най-добър изпълнител на начален удар.

На европейското през 2024 г. тя бе и най-добрата нападателка на шампионата!