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Волейбол

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bTV Спорт екип

Световна и европейска шампионка по волейбол - пълна отличничка на матурите

Деница Ангелова е ученичка в Софийската математическа гимназия

Световна и европейска шампионка по волейбол - пълна отличничка на матурите
 Снимка: Instagram

Огромно постижение за българския волейбол, но на... ученическия чин. 

Една от героините на България от тима, който стана европейски шампион до 18 години и световен шампион до 19 години - Деница Ангелова, доказа, че успешно може да се съчетава кариера и образование. 

Централната блокировачка от тима за подрастващи е една от четиримата зрелостници с пълен 100-точков резултат и на двете матури

Ученичка в СМГ

Ангелова завърши Софийската математическа гимназия, както и останалите трима отличници, които имат по 100 точки на матурите по български език и литература и математика. 

Снимка: Instagram

Само те са успели да съберат максималния брой точки от 49 106 зрелостници, явили се на изпитите тази година. 

Отличниците всъщност са 338, но само четиримата - Деница, Теодора Петкова, Владимира Владимирова и Лъчезар Ралчев, са с максимален актив и на двете матури. 

Бъдещето

Вече е ясно къде волейболната отличничка ще продължи образованието си. 

Очаквано тя ще се фокусира в спорта, а пътят ѝ е отвъд Океана. 

Снимка: Instagram

Деница е приета в университет в Маями с пълна спортна стипендия

Тя ще се присъедини към тима на  Маями Хърикейнс, който е един от най-добрите в колежанското първенство на САЩ.

Снимка: Instagram

Ангелова е една от големите надежди на женския волейбол у нас, като на световното през 2025 г. получи индивидуални награди за блокировач номер 1 и за най-добър изпълнител на начален удар. 

На европейското през 2024 г. тя бе и най-добрата нападателка на шампионата

Снимка: Instagram

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