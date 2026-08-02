Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ариго Саки си купи страница в Gazzetta dello Sport. Така се сбогува с Франко Барези „Има само един капитан…“

Червена страница, черно сърце в центъра и надпис с големи букви: „Има само един капитан.“ Ето как Ариго Саки избра да отдаде почит на Франко Барези, посвещавайки му цяла страница в брой на Gazzetta dello Sport.

Саки на пейката, Барези на терена..., дуото, което пренаписа историята на италианския футбол с Милан.

„На моя изключителен капитан, последният героичен бастион на терена и първият, несравним пример за всички. С огромна обич и дълбока благодарност.“

Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан през най-успешните години в историята на клуба.

Със сълзи на очи и признателност за Барези говори и Фабио Капело: "Когато хората ме питат за най-великите играчи, които съм тренирал, винаги посочвам двама, които не са получили наградите, които заслужават: Франко Барези и Паоло Малдини. Къде намират двама играчи като него, с такива технически и тактически умения, които да не са били наградени? Те бяха страхотни, те са тези, които направиха Саки и Капело щастливи да ги тренират.“

Капело го е тренирал от 1991 до 1996 г.: „Той беше пример за поведение. Имаше скорост и визия, интуиция и интелигентност: беше най-добрият."