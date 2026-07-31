Световен футбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Последното интервю на Барези: „Милан, любов моя! Загубих родителите си, ти ме спаси“ Чувствах се сякаш влизам в Рая, казва приживе великият защитник за първия си ден на Миланело Снимка: gazzetta.it

31 юли 2026 г. ще остане сред най-тъжните в историята на Милан. Отиде си Франко Барези. Легендата на „росонерите“, капитан на клуба и на Италия, почина на 66-годишна възраст.

Последното си интервю железният защитник даде за Gazzetta dello Sport през февруари 2025 г.

„Бях едва на 14 години, когато за първи път прекрачих прага на Миланело. Чувствах се сякаш влизам в Рая“, спомня си Барези.

Любовта му към Милан започва още като дете, но клубът се превръща в много повече от футбол. След като губи родителите си като тийнейджър, именно „росонерите“ му дават нова посока. „Милан беше моята спасителна линия. Приюти ме и даде смисъл на живота ми.“

Болката се превръща в сила, а силата - в една от най-великите кариери в историята на футбола.

„Трансформирах болката в решителност. Така живях и играх през цялата си кариера.“

Барези остава верен на Милан в продължение на половин век. Никога не приема сериозно мисълта да си тръгне.

„Оставането в Милан беше житейски избор. Мислите ми винаги бяха за отбора и клуба, никога за мен самия.“

На въпроса какво чувство му остава след всичко преживяно, той отговаря само с една дума: „Благодарност.“

До последните си дни Барези остава част от голямото семейство на Милан. „Винаги съм се опитвал да бъда честен и смел, както заслужаваха клубът и феновете. В крайна сметка Милан е моето второ семейство.“