Световен футбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболът е в траур! Почина Франко Барези На 66 години си отиде легендата на Милан и цяла Италия

Милан и целият футболен свят са в траур. На 66-годишна възраст почина Франко Барези.

След операция на белодробен възел през 2025 г., великият капитан на Милан и националния отбор се завърна на "Сан Сиро" и беше и един от последните факлоносци, носели олимпийския огън на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 г.

Той изигра 719 мача за Милан, спечелвайки шест титли в лигата и три Европейски купи/Шампионска лига, докато за националния си отбор игра 81 пъти, спечелвайки световното първенство през 1982 г.

Снимка: gazzetta.it



„Росонерите“ първи се простиха с него:

„Милан е в траур. Неговият пример завинаги ще бъде, подобно на фланелката му с номер 6, неразделна и фундаментална част от ДНК-то на клуба. Съболезнованията ни са към цялото семейство на Франко Барези и към всеки фен на „росонерите“, който преживява този тежък момент.“

История

Снимка: gazzetta.it

Още като дете животът го поставя пред тежки изпитания. Остава без родители едва на 14 години. Съдбата му поднася ироничен обрат - отхвърлен е от Интер, клуба, на който симпатизира, защото е смятан за прекалено слаб физически. Милан обаче вижда нещо, което другите пропускат - талант, интелект и характер.

Така започва една от най-красивите истории във футбола.

Дебютира за първия отбор през 1978 г., а само няколко години по-късно, едва 22-годишен, вече носи капитанската лента. Не защото говореше най-много, а защото всички го следваха. Спокойствието, елегантността и безупречното чувство за позиционира го превърнаха в един от най-великите защитници в историята на играта.

Пътят му далеч не беше лесен. Барези преживя двете изпадания на Милан, пребори тежко заболяване, което постави кариерата му под въпрос, и остана верен на клуба въпреки предложенията от най-големите европейски грандове.

Когато Силвио Берлускони пое Милан, а след него Ариго Саки промени футбола със своята революция, именно Барези се превърна в сърцето на великия отбор с Марко ван Бастен, Рууд Гулит и Франк Рийкард. Под негово ръководство „росонерите“ отново покориха Италия и Европа, а капитанът вдигаше трофей след трофей със същото спокойствие, с което водеше защитата си.

През 1994 г. преживя един от най-болезнените моменти в кариерата си. След героично завръщане от контузия изведе Италия до финала на световното първенство, но пропусна първата дузпа срещу Бразилия. Сълзите му след края останаха една от най-емоционалните сцени във футболната история.

Снимка: gazzetta.it

Когато сложи край на кариерата си през 1997 г., Милан направи жест, който говори сам за себе си - извади от употреба фланелката с №6. Оттогава тя принадлежи единствено на Дон Франко.

След футбола той продължи да служи на клуба в различни роли. За кратко работи във Фулъм, но Милан винаги беше неговият истински дом.

Франко Барези си отиде, но остави след себе си нещо много по-голямо от купи и рекорди. Остави пример как се печели с чест, как се губи с достойнство и как една любов към клуба може да продължи цял живот.

Днес Милан изпраща част от собствената си душа.

Поклон пред Франко Барези...