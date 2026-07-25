Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Аржентина е разследвана, а Джани Инфантино им изпраща поздравления: „Вие бяхте ключът“ Скандалът става още по-голям Снимка: Reuters

Аржентинският национален отбор достигна до финала на световното първенство, но храбрата Испания не позволи на Меси и компания да спечелят второ поредно световно злато.

На "гаучосите" им беше много трудно след последния съдийския сигнал и нервите им буквално не издържаха. Бой, масово меле и червен картон.

Поради тези действия част от футболистите, както и цялата Аржентинска футболна асоциация, сега са обект на разследване от ФИФА.

Снимка: Reuters

Тук е мястото да отбележим, че целият турнир беше белязан от противоречия около представянето на Аржентина. След няколко мача възникнаха дебати относно съмнителни съдийски решения и сред някои от обществеността се прокрадна мнението за предполагаемата пристрастност на ФИФА към настоящите шампиони. Аржентинците редовно отричаха тези обвинения, но историята не затихва.

В този контекст особено любопитна е поздравителната публикация на уебсайта на Аржентинската футболна асоциация, изпратена от президента на ФИФА Джани Инфантино до президента Клаудио Тапия.

Инфантино хвали представянето им, сякаш играта на Аржентина е била ключът към успеха на целия турнир:

Снимка: Reuters

„Блестящото представяне на Аржентина беше ключово за превръщането на този турнир в изключително събитие, което привлече милиони футболни фенове по целия свят. Искрено поздравявам всички, които допринесоха за този страхотен резултат: играчите, треньора Лионел Скалони, треньорския и медицински щаб и, разбира се, многобройните фенове, които подкрепяха отбора през целия турнир.“

Инфантино завърши съобщението си, като напомни на Тапия, който е и член на Съвета на ФИФА, за предстоящата среща: „Надявам се да се видим много скоро“.