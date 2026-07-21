Ще играе ли Меси на Мондиал 2030? Скалони коментира!
Тогава капитанът на Аржентина ще бъде на 43
Има ли надежда Лионел Меси да играе и на Мондиал 2030? Този въпрос си задават всички фенове на Аржентина, след като "Албиселесте" загуби във финала на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Селекционерът Лионел Скалони коментира горещата тема. "Меси е на 39, невероятно е. Той беше ясен - ще играе, докато може и иска. Какво знам аз? Попитайте него. Ще бъда честен - нямам ни най-малка представа. Той не спира да ни изненадва", заяви треньорът.
Капитанът Меси не сдържа сълзите си след поражението от Испания. Изглеждаше сякаш това е последният му мач на мондиал.
Първо Копа Америка
Все още обаче няма официално изявление за бъдещето му нито от самия 8-кратен носител на "Златната топка", нито от футболната федерация на Аржентина.
Несигурност има и около Лионел Скалони, чийто договор изтича през декември.
Според "Марка" и медиите в Аржентина, Меси си е поставил за цел триумф с Копа Америка през 2028 г., а Мондиал 2030, когато ще бъде на 43 години, остава далеч в мислите му.
Откриващите мачове на Мондиал 2030 ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, след което турнирът ще продължи в основните домакини Испания, Португалия и Мароко. Така за първи път световно първенство ще се проведе в 6 държави на 3 различни континента.
Ако участва и на следващото световно, Меси ще стане абсолютен рекордьор със 7. В момента с Кристиано Роналдо (Португалия) делят върха с по 6.
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