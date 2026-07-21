Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ще играе ли Меси на Мондиал 2030? Скалони коментира! Тогава капитанът на Аржентина ще бъде на 43 Снимка: Reuters

Има ли надежда Лионел Меси да играе и на Мондиал 2030? Този въпрос си задават всички фенове на Аржентина, след като "Албиселесте" загуби във финала на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Селекционерът Лионел Скалони коментира горещата тема. "Меси е на 39, невероятно е. Той беше ясен - ще играе, докато може и иска. Какво знам аз? Попитайте него. Ще бъда честен - нямам ни най-малка представа. Той не спира да ни изненадва", заяви треньорът.

Капитанът Меси не сдържа сълзите си след поражението от Испания. Изглеждаше сякаш това е последният му мач на мондиал.

Снимка: Reuters

Първо Копа Америка

Все още обаче няма официално изявление за бъдещето му нито от самия 8-кратен носител на "Златната топка", нито от футболната федерация на Аржентина.

Несигурност има и около Лионел Скалони, чийто договор изтича през декември.

Според "Марка" и медиите в Аржентина, Меси си е поставил за цел триумф с Копа Америка през 2028 г., а Мондиал 2030, когато ще бъде на 43 години, остава далеч в мислите му.

Откриващите мачове на Мондиал 2030 ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, след което турнирът ще продължи в основните домакини Испания, Португалия и Мароко. Така за първи път световно първенство ще се проведе в 6 държави на 3 различни континента.

Ако участва и на следващото световно, Меси ще стане абсолютен рекордьор със 7. В момента с Кристиано Роналдо (Португалия) делят върха с по 6.