Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Стоичков с послание след финала: Родиха се легенди! Прегръдка за Меси, той остава най-великият! От легенда към легенда Снимка: bgnes

Христо Стоичков поздрави Испания за спечелената втора световна титла и отдаде почит на големите герои на Мондиала.

„Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!“, написа в социалните мрежи легендата на световния футбол след финала Испания - Аржентина (1:0).

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. не пропусна да отправи специален жест към Лионел Меси – човекът, с когото завинаги ще бъде свързана историята на Барселона.

„Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!“, добави Камата.

Признание от човек, който сам е оставил безсмъртна следа на „Камп Ноу“. Стоичков е една от най-големите фигури в историята на каталунците – част от легендарния тим на Йохан Кройф, известен като „Дрийм тима“, който промени футболната философия на клуба.

А към всички български фенове, които прекараха нощите си пред телевизорите, Стоичков също отправи специален поздрав: „Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.