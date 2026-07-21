Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чуваш ли това, Джани? Доналд Тръмп поиска още едно световно Президентът на САЩ определи Мондиал 2026 като "най-великия в историята"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не пропусна възможността да отчете като успех домакинството на Мондиал 2026. В изказване, цитирано от Clash Report, той определи турнира като „най-успешното Световно първенство в историята“.

„Това беше най-успешното Световно първенство в историята. Дори нямахме никакви протести. Никой не извърши никакви престъпления“, заяви Тръмп.

Още по-интересна беше следващата му реплика. Американският президент разкри, че Съединените щати възнамеряват да кандидатстват за домакинство и на Световното първенство през 2038 година.

„Абсолютно трябва да бъдем домакини на Световното първенство отново. И трябва да го направим, докато аз съм още тук. Чуваш ли това, Джани?“, обърна се той с усмивка към президента на ФИФА Джани Инфантино.

Исторически Мондиал

Световното първенство през 2026 г. беше историческо в няколко отношения. За първи път участие взеха 48 национални отбора вместо досегашните 32. Надпреварата се проведе в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като по-голямата част от срещите се играха на американска територия.

Разширеният формат доведе до рекорден брой двубои, фенове по трибуните и телевизионна аудитория, превръщайки шампионата в най-мащабния досега.

Испания се върна на световния връх

Футболният финал предложи истинска драма. Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения, а победното попадение реализира Феран Торес в 106-ата минута.

Така „Ла Фурия Роха“ спечели втората си световна титла след триумфа през 2010 година и сложи край на успешната защита на трофея от страна на Аржентина.

Изказването на Тръмп обаче показа, че още преди емоциите около Мондиал 2026 да са утихнали, вниманието вече постепенно се насочва към следващите домакинства. А ако американският президент успее да убеди ФИФА, Съединените щати може отново да посрещнат най-големия футболен форум само 12 години след края на настоящото издание.