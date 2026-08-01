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Световен футбол

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bTV Спорт екип

Днес ли е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина? Всичко, което знаем!

Слуховете са объркващи!

Днес ли е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина? Всичко, което знаем!
 Снимка: instagram.com/georginagio/

След като световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико приключи, погледите на феновете се насочиха към олтара.

А там очакваме Кристиано Роналдо и дългогодишната му половинка Джорджина Родригес. Още преди месеци футболната звезда от Португалия заяви, че ще предприеме тази важна крачка след Мондиала и се надява да занесе на сватбата си трофея.

Е, представянето му на световното не доведе до триумф на "мореплавателите", но пък сватбата остава на дневен ред и слуховете, че ще се състои още в първия ден на август бяха солидни!

Поканата

Събитието вероятно ще се проведе тайно и двойката ще направи всичко възможно да избегне тълпите от папараци, които я дебнат.

Затова бе изненадващо, че в предаването "V+Fama" се появи... поканата за сватбата!

Според нея, събитието ще е на 1 август в красивото имение от началото на ХХ век Quinta da Regaleira в Синтра.

Даже беше даден и дрескод за гостите - изцяло в черно. Смята се, че това е желание на булката, която иска бялата ѝ рокля да изпъкне на този фон.

Имаше колебание за началния час на празненството - от 14:00 или от 17:00 ч. местно време.

Снимка: Getty Images

Гостите

В социалните мрежи пък се завъртя списък с поканените знаменитости и футболни звезди на сватбата.

Сред тях са Рио Фърдинанд , Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и половинката му Естер Експозито.


От музикалните звезди се споменават Риана, Дженифър Лопес, Травис Скот, Дрейк. Няма как да мине и без известния създател на видео съдържание и фен на Роналдо - IShowSpeed.

Смята се, че за доброто прекарване на гостите ще се грижат не присъстващите, а популярната португалка Силвана Перес.

Фактите

Защо обаче датата 1 август засега се счита само за слух?

Снимка: Reuters

Първо - мястото на сватбата е отворено за посещения до края на деня.

И второ - Силвана Перес наистина ще пее в имението Quinta da Regaleira в Синтра, но срещу 20 евро всеки желаещ може да я слуша.

На този фон идват и последните снимки на двойката. Те са на семейна почивка в Майорка. Двамата пристигнаха с еднакви пръстени, което засили слуховете, че сватбата вече е факт.

Самата Джорджина, която през миналия август получи огромен годежен пръстен след десетилетие заедно и две деца, сподели, че иска скромна сватба, а не пищно тържество.

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