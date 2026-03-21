Роналдо похарчи 37,5 млн. долара за подарък, който Джорджина не може да докосне

Това не е пръв такъв жест на португалеца към неговата половинка

Масово мъжете може да свалят звезди, а Кристиано Роналдо направо ги купува! 

По последни информации, португалската звезда на Ал Насър е изненадал любимата си с подарък за милиони, който тя не може да носи на нито един червен килим. Защото просто е на стотици хиляди километри от планетата!

Роналдо е купил на любимата си... звезда.

В космоса

Точно така! Смята се, че футболистът е инвестирал цели 37,5 млн. долара, за да зарадва любимата си от почти 10 години. 

Все още не е ясно коя точно звезда е купил Роналдо и дали можем да я видим и на нашето небе, но сумата наистина е впечатляваща. 

 
 
 
Всъщност, купуването на звезди се смята по-скоро за символично, тъй като няма космически орган, който да признае подобна сделка. С подобна дейност се занимават частни компании. 

Роналдо и Джорджина са заедно от близо 10 години, като отглеждат заедно 5 деца. 3 от тях са на футболиста, родени от сурогатни майки, а две са общи. Въпреки това Джио се грижи като майка за всички. 

 
 
 
А Роналдо ѝ се отблагодарява със скъпи подаръци като часовници, автомобили, бижута. 

Самата Джорджина също заработва добре като инфлуенсър и представител на едни от най-известните модни марки. 

Двойката се сгоди през 2025 г., а за целта Роналдо подари на любимата си пръстен с огромен диамант, който се оценява на над 300 000 долара. Сватбата трябва да се състои след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада в средата на 2026 г. 

 
