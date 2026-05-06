Името, което разплака: Какво пише на броеницата на Джорджина? (СНИМКИ)

Намек за булчинска рокля или нещо друго?

Кристиано Роналдо продължава уверено да върви историческия си гол номер 1000 в кариерата, след който се очаква да приключи с активния спорт.

А през това време годеницата му Джорджина Родригес блести на едно от най-важните модни събития за годината. 

Бъдещата госпожа Роналдо бе сред гостите на благотворителния бал на музея "Метрополитън" в Ню Йорк, който събира само най-известните звезди. Тази година темата беше "Модата е изкуство", а Джио успя да я съчетае със страхотен жест към най-близките си. 

Броеницата

Футболна половинка номер 1 в света се появи на стъпалата на музея в тоалет на дизайнера Людовик дьо Сен Сернен. 

Роклята и ръчнобродираният воал бяха препратка към изображения на Девата от Фатима - образ на Света Богородица, явил се на три деца в Португалия през 1917 г. 

За него най-много напомняше броеницата, която носеше Джорджина и която е от съществено значение за образа. 

На нея Джио бе изписала имената на най-любимите си хора - своето, на Кристиано, на Кристиано - младши, на Ева, на Матео, на Алана Мартина, на Бела Есмералда и на Анхел, който почина при раждането. 

Трагедията

Кристиано и Джорджина имат 2 общи деца - Алана и Бела. Кристиано, Ева и Матео са родени от сурогатни майки, но половинката на футболиста се грижи за тях като за свои. 

Последната бременност на Джорджина бе с близнаци. За жалост при раждането почина момченцето - Анхел. 

В свои интервюта футболната половинка винаги е казвала, че много трудно с Кристиано са преживели трагедията. Тя разказва на децата за нея и често заедно почитат покойния Анхел в църквата. 

Сватбата

Джорджина и Роналдо са сгодени от няколко месеца, като за Мет Гала тя отново сложи огромния си пръстен. 

Очаква се сватбата да бъде след световното първенство в САЩ през лятото на 2026 г. 

Роклята на Джорджина много напомняше на такава за пред олтара, като със сигурност това е една от най-големите въпросителни - Как ще изглежда госпожа Роналдо във важния ден? 

 
