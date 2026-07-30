Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо подписва най-важния договор в живота си в събота! Кристиано се жени за Джорджина

След стотици голове, безброй трофеи и рекорди, които изглеждат недостижими, Кристиано Роналдо е на прага на най-личната победа в живота си. Според информации от португалските медии, футболната суперзвезда ще се ожени за своята половинка Джорджина Родригес тази събота.

Макар новината все още да не е официално потвърдена, нито Роналдо, нито Джорджина са я отрекли. Именно това допълнително засилва очакванията, че след близо десетилетие заедно двамата най-накрая ще си кажат заветното „Да“.

По информация на медиите Джио е настояла церемонията да бъде елегантна, дискретна и далеч от светлината на прожекторите.

Въпреки желанието за пълна конфиденциалност, вече се появиха и имената на някои от предполагаемите гости. Сред тях личат звездите на Реал Мадрид - Мбапе, Винисиус и Родриго. Засега остава загадка дали настоящите съотборници на Роналдо от Ал Насър също ще присъстват.

Списъкът със знаменитости обаче изглежда впечатляващо. Очаква се наздравици да вдигнат и Вин Дизел, Риана, Дженифър Лопес, Дрейк, Хабиб Нурмагомедов и журналистът Пиърс Морган.

Снимка: Reuters

Любовната история на Роналдо и Джорджина започва през 2016 г. Двамата се срещат в магазин за луксозни дрехи, където тя работи като продавач-консултант.