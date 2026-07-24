Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболист, изиграл три мача на световното първенство, шофира под въздействието на кокаин! Националът Кристиан Волпато в центъра на скандал Снимка: Reuters

Австралийският национал Кристиан Волпато се озова в центъра на голям скандал, след като даде положителна проба за кокаин по време на полицейска акция в Сидни, само часове след като беше спрян два пъти за превишена скорост.

22-годишният играч на Сасуоло е шофирал BMW със 109 км/ч в зона с ограничение от 60 км/ч. След като е спрян, служителите на реда са го подложили на предварителен тест за наркотици, който е показал наличие на кокаин. След това е взета втора проба от слюнка, която е изпратена за лабораторен анализ, а разследването все още продължава.

Първоначално той е бил глобен за превишена скорост и книжката му е отнета за шест месеца.

Снимка: Reuters

Според полицията това не е било първото спиране въпросната вечер. Само два часа по-рано Волпато е бил спрян в същия район за превишена скорост. По това време тестът за алкохол е бил отрицателен, но въпреки глобата, той е бил хванат да "лети" отново няколко часа по-късно.

Волпато е роден в Сидни и е играл за младежките национални отбори на Италия, но решава да приеме поканата на Австралия малко преди световното първенство през 2026 г. Той записа три участия за „кенгурата“ на наскоро приключилия Мондиал, а на клубно ниво играе за Сасуоло, след като преди това носи екипа на Рома.