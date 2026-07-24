Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Идвам от място, където кухнята и спалнята бяха на едно и също място" (СНИМКИ) Запознайте се с по-малкия брат на Ламин Ямал - Кейн Снимка: Reuters

Някои познават Ламин Ямал като едно от най-големите футболни открития на своето поколение. За милиони фенове той е звездата, която впечатлява с невероятен талант, скорост и самочувствие на терена. Но далеч от прожекторите има една негова роля, която означава много повече - тази на грижовен по-голям брат.

Снимка: Reuters

Ламин има полусестра Бараа и полубрат - малкия Кейн. Родителите му - Мунир Насрауи и Шийла Ебана, се разделят, когато той е едва на три години. Въпреки това те успяват да запазят близките си отношения и да създадат спокойна среда за децата.

Снимка: Reuters

През септември 2022 година майката на Ламин посреща на бял свят Кейн. Макар да е още малък, момчето вече е добре познато на футболните фенове. Почти винаги е до брат си - на трибуните, след мачовете или на снимките от най-важните моменти в кариерата му.

Ламин никога не е крил колко трудно е било детството му. Родителите му са били едва тийнейджъри, когато той се ражда, и са се борили с всички сили да му осигурят по-добър живот. Именно затова днес най-голямата му радост не са трофеите или славата.

Снимка: Reuters

„Идвам от малък апартамент, в който кухнята и спалнята бяха едно и също помещение. Днес виждам майка си щастлива, а брат ми има детството, за което аз само можех да мечтая. Това ме прави истински щастлив“, споделя звездата на Испания и Барселона.

Тези думи обясняват защо Кейн присъства в почти всеки важен момент от живота на големия си брат. Когато Испания триумфира на Евро 2024, малкото момче изтича на терена, за да го прегърне. Сцената развълнува милиони хора и показа, че зад успехите на младата звезда стои едно силно семейство.

Снимка: Reuters

Не са малко и моментите, в които Ламин води Кейн на тренировки и мачове на Барселона. Докато големият брат се превръща в герой за феновете, малкият просто се забавлява - рита топката на терена, играе с талисмана на клуба и се радва на всеки миг до своя идол.

Дори по време на церемонията за наградата „Копа“ на „Златната топка“ през 2024 г. Кейн открадна част от шоуто. Вместо да позира пред фотографите, той предпочете да си играе с футболната топка, доказвайки, че все още е просто едно безгрижно дете.

Снимка: Reuters

Най-трогателният момент обаче дойде след световния триумф на Испания през юли 2026 г. Сред хилядите празнуващи именно Кейн се втурна първи към Ламин и се хвърли в прегръдките му. За миг всички купи, медали и аплодисменти останаха на заден план...