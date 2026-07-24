Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Героите на Испания са новата трансферна мечта на Арсенал Артета иска Феран Торес и Нико Уилямс Снимка: Reuters

След като пропусна възможността да привлече Морган Роджърс, който избра Челси, Арсенал насочи вниманието си към нови трансферни цели. Мениджърът Микел Артета вече работи по алтернативни варианти за подсилване на състава.

„Артилеристите“ вече осигуриха заместник на Леандро Тросар с привличането на гръцкия национал Цолис, но големите удари тепърва предстоят. Според последните информации лондончани проявяват сериозен интерес към испанските национали Феран Торес и Нико Уилямс.

Двамата бяха сред ключовите фигури при световния триумф на Испания. Торес се разписа във финала срещу Аржентина, а именно Нико Уилямс подаде за решителното попадение, донесло световната титла на „Ла Фурия Роха“.

Снимка: Reuters

След пет успешни сезона в Барселона Феран Торес е все по-близо до раздяла с каталунците. Договорът му изтича след година, което прави настоящото лято последната добра възможност за клуба да реализира сериозен трансфер. Интерес към нападателя има и от ПСЖ, където Луис Енрике е готов отново да работи с него, но Арсенал също е сред основните кандидати за подписа му.

Ако сделката стане факт, Торес ще се завърне във Висшата лига, след като вече носи екипа на Манчестър Сити.

Снимка: Reuters

Нико Уилямс също отдавна е в полезрението на Артета, а това лято изглежда като най-подходящия момент крилото да направи следващата крачка в кариерата си и да заиграе в английския елит.

Освен Торес и Уилямс, в трансферния списък на Арсенал попадат още Брадли Баркола от ПСЖ и аржентинският нападател Хулиан Алварес – още две от звездите, впечатлили с представянето си на последното Световно първенство.