НА ЖИВО: Австралия - Египет (0:0)

Стартови състави:

АВСТРАЛИЯ: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 19. Хари Сутър (К), 25. Лукас Херингтън - 5. Джордан Бос, 13. Ейдън О'Нийл, 22. Джаксън Ървайн, 16. Азиз Бехич - 8. Конър Меткалф, 20. Крисчън Волпато - 17. Нестор Иранкунда

ЕГИПЕТ: 23. Уфа Шобеир - 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 5. Рами Рабия, 15. Карим Хафез - 14. Хамди Фати, 19. Маруан Атия - 10. Мохамед Салах (К), 8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико - 22. Омар Мармуш

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